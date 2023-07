Procès des attentats à Bruxelles : la défense de Smail Farisi ouvrira la dernière semaine de procès avant les délibérations

L’accusé à toujours nié avoir eu connaissance du projet des frères El Bakraoui. Au terme des débats, le parquet a reconnu que rien ne laissait penser que Smail Farisi était au courant pour les attentats et a donc demandé l’acquittement pour les chefs d’assassinats et tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste. En revanche, bien que l’intéressé s’en défende, le ministère public estime qu’au vu de ses nombreuses visites dans l’appartement et le temps passé avec les futurs kamikazes, l’accusé a apporté son aide à des personnes dont il ne pouvait pas ignorer qu’elles étaient radicalisées. C’est pourquoi Smail Farisi doit répondre de participation aux activités d’un groupe terroriste.

Le 22 mars 2016, deux explosions ont retenti à l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem. La première à 07h58 et la deuxième quelques secondes plus tard. Une troisième bombe a par la suite été découverte sur les lieux. Les services de déminage l’ont fait exploser après avoir évacué les services de secours et de police encore sur place. Un peu plus d’une heure plus tard, à 09h11, une nouvelle explosion s’est produite, cette fois à Bruxelles, dans la station de métro Maelbeek. Ces attaques terroristes ont fait 32 morts et des centaines de blessés.