Netflix Belgique: quelles sont les nouveautés sur la plateforme en juillet 2023?

Les immanquables :

« Wham ! » – le 5 juillet

Synopsis : En 1982, deux meilleurs amis encore ados, George Michael et Andrew Ridgeley, se lancent à la conquête du monde sous le nom de WHAM ! En juin 1986, alors qu’ils jouent leur tout dernier concert dans le stade de Wembley, leur rêve est accompli. Aujourd’hui, pour la première fois et à travers leurs propres mots, découvrez comment quatre années leur auront suffi pour dominer les charts du monde entier avec une succession de pépites pop éternelles : « Club Tropicana », « Wake Me Up Before You Go-Go », « Freedom », « I’m Your Man » et bien sûr « Last Christmas ».