«Nimona»: c’est quoi ce film d’animation génial «sauvé par Netflix»?

Netflix a clôturé le mois de juin en beauté, avec le retour du « Witcher » pour un début de troisième saison sanglant. Le géant du streaming n’a cependant pas délaissé les âmes sensibles et les plus jeunes, puisqu’il nous a également présenté un monstre bien moins effrayant avec « Nimona ». Le film d’animation raconte les aventures de Ballister Boldheart, chevalier dans un monde médiéval futuriste, accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. La seule personne capable de l’aider à prouver son innocence est Nimona, une adolescente espiègle qui a le chic pour provoquer le chaos… et pourrait bien être le monstre métamorphe qu’il est censé détruire.

Le film est présenté comme une épopée sur l’amitié qui peut naître des situations les plus inattendues, mais aussi sur la nécessité de s’accepter et d’accepter les autres comme ils sont. Un message universel qui reflète bien le parcours de ND Stevenson, l’auteur du roman graphique qui a inspiré le long-métrage. Sorti en 2015, il avait été nommé aux National Book Awards et a intégré la liste des best-sellers du New York Times.