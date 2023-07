Jours en danger pour un grand-père qui venait de sauver son petit-fils de la noyade dans le canal Albert à Lanaye

Il faisait bon ce dimanche après-midi. Un grand-père et son petit-fils, tous les deux originaires de Verviers, étaient partis se promener à vélo le long du canal Albert quand vers 16h30, alors qu’ils circulaient sur le quai de Caster et qu’ils approchaient de l’écluse de Lanaye, le petit garçon âgé de 7 ans a voulu prendre sa gourde tout en continuant à rouler. Il a alors dévié de sa trajectoire et est tombé à l’eau.

Grâce à une barque

Ils approchaient de l’écluse de Lanaye. - Google

Son grand-père âgé de 72 ans s’est bien sûr précipité à son secours en se jetant lui-même à l’eau. Il a réussi à ramener son petit-fils sur la berge sain et sauf. Mais c’est lui qui s’est alors retrouvé en mauvaise posture. Les pompiers de Liège ont été appelés en renfort et, grâce à une petite barque de plaisance, ils ont pu le ramener sur terre.