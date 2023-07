P1: Evelette-Jallet continue son recrutement XXL avec Alexandre Eloy

Après Rosmolen, Toussaint et Prévot, sans compter Becker et Bojovic, Evelette-Jallet aura un fort accent namurois la saison prochaine. Le club de José Lardot a enrôlé en plus l’arrière latéral Alexandre Eloy, qui va découvrir pour la première fois l’échelon provincial.

Ne cherchez plus le favori au titre en P1 la saison prochaine, c’est Evelette-Jallet !