La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles n’a pas relevé d’incidents majeurs ce vendredi soir, à la suite des appels au rassemblement lancés sur les réseaux sociaux. Mais elle a tout de même procédé à l’arrestation administrative de 94 personnes, soit 80 mineurs et 14 majeurs. À ce nombre s’ajoutent aussi sept arrestations administratives opérées par la zone de police Bruxelles-Nord.

Emmanuel, un jeune de 14 ans, affirme avoir été arrêté sans raison alors qu’il se rendait dans un fast-food avec des amis à Bruxelles : « On a été contrôlés tous un par un. Nous on pensait que c’était un simple contrôle et que comme on n’avait rien, ça serait fini. Mais non, finalement, on est tous contrôlés et ils nous ont mis les menottes en plastique et ils nous ont embarqués dans les voitures », raconte-t-il à RTL Info.