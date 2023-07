Disney+ Belgique: quoi de neuf sur la plateforme en juillet 2023?

Résumé : Elena Santos est engagée en tant que nounou par une riche et influente famille de Manhattan. La jeune femme au passé compliqué découvre que tout le monde cache de sombres secrets et d’obscures motivations. Elena elle-même porte ses propres secrets.

Avec : Mariel Molino, Warren Christie, Amy Acker

« Une zone à défendre » – le 7 juillet

Résumé :

Greg, officier de la DGSI, est envoyé sous une fausse identité pour infiltrer une ZAD. Il y rencontre Myriam, une militante écologiste. 18 mois plus tard, Greg retourne sur place pour une mission officielle, il retrouve Myriam et découvre qu’elle a un bébé. Déchiré entre son ambition professionnelle et un amour naissant, Greg doit faire un choix, qui peut tout changer. Car le temps presse, bientôt tout disparaîtra.

Avec : François Civil, Lyna Khoudri, Nathalie Richard

Lire aussi Netflix Belgique: quelles sont les nouveautés sur la plateforme en juillet 2023?

« Good Trouble » (saison 5) – le 19 juillet

Résumé : Les colocataires vont affronter de nouveaux obstacles plus difficiles que jamais. Ils vont notamment faire face à des challenges dans leurs relations en constante évolution, mais aussi à de nouvelles opportunités de carrière. À travers les hauts et les bas, la romance et le chagrin, la bande de la Coterie s’appuiera se serrera les coudes en naviguant vers les prochaines étapes de la vie d’adulte.

Avec : Maia Mitchell, Cierra Ramirez, Zuri Adele

« Futurama » (saison 11) – le 24 juillet

Résumé : Après une interruption de dix ans, « Futurama » s’extrait triomphalement de son tube cryogénique, et force est de constater que la série n’a rien perdu de son esprit mordant… ni de son casting original. Avec dix nouveaux épisodes, il y en aura pour tous les goûts ! S’il n’est pas nécessaire d’avoir vu les saisons précédentes pour apprécier la 11e, les fans de la première heure auront enfin la réponse aux questions qu’ils se posent depuis tout ce temps. Seront abordés la relation de Fry et Leela, le contenu de la litière de Nibbler, le passé mystérieux du méchant Robot Santa, ainsi que l’endroit où se trouvent les têtards de Kif et Amy. Dans un même temps, nos héros vont affronter une toute nouvelle pandémie qui déclenchera chez eux une vague d’interrogation sur l’avenir de la vaccination, des Bitcoins, de la cancel culture et du streaming.