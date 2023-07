Georges-Louis Bouchez, candidat bourgmestre à Mons, y croit dur comme fer : « Je préfère affronter Nicolas Martin qu’Elio Di Rupo »

Comment allez-vous ? Ces dernières semaines ont été chahutées avec la polémique autour d’Hadja Lahbib…

Ça va. Je crois qu’on a quand même assisté à un déchaînement de violence qui a rarement été vu au niveau politique et en particulier en Belgique. Mais elle (Hadja Lahbib) n’a pas fait de faute. Donc quand on ne fait pas de faute, on ne démissionne pas.

Il y a aussi eu votre altercation à la Côte belge… On vous a d’ailleurs vu poser avec un t-shirt « Sale Flamand »

Ce sont les jeunes NV-A qui ont imprimé ces t-shirts. J’ai vu qu’ils se baladaient au Parlement, je les ai retrouvés et ils m’ont offert leur t-shirt. On a posé ensemble pour montrer qu’on est tous des Belges avant tout et je pense que c’était positif de pouvoir tourner ça en dérision.