Les adieux au «19/20» de Catherine Matausch coupés sur France 3: les internautes en colère, Laurent Delahousse rattrape le coup sur France 2 (vidéos)

Ce dimanche soir, France 3 diffusait le dernier « 19/20 » de Catherine Matausch. Après Carole Gaessler jeudi soir, c’était donc à l’autre présentatrice phare des JT nationaux de dire au revoir aux téléspectateurs. Ces JT nationaux seront supprimés à la rentrée, pour laisser place à des journaux régionaux plus longs.

Mais quelques minutes plus tard, Laurent Delahousse rattrape le coup sur France 2, dédiant son journal à sa consœur, et en diffusant les adieux complets de Catherine Matausch. Je suis très fière du chemin parcouru depuis la création des éditions nationales de France 3 et ce n’est pas fini car j’aborde de nouvelles aventures. Il y a tant à faire à la lumière comme à l’ombre de la télévision. Pour le plaisir laissez-moi vous dire une dernière fois : Madame, monsieur bonsoir ! », peut-on (enfin) l’entendre dire. Sa carrière a ensuite été saluée par Laurent Delahousse.