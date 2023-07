La Région bruxelloise, à travers Paradigm, lance un nouvel appel à projets doté d’un budget de 300.000 euros pour améliorer les compétences numériques des Bruxellois

En Région bruxelloise, 40 % de la population, soit plus de 300.000 Bruxellois entre 16 et 74 ans, sont en situation de vulnérabilité numérique. En 2021, Bernard Clerfayt (DéFI), ministre bruxellois de la Transition numérique, lançait le premier Plan d’Appropriation Numérique du royaume.

Les projets sélectionnés bénéficieront d’un soutien financier allant de 30.000 à 60.000 euros. Ils devront être concrets, directement réalisables et promouvoir l’accès, les compétences et l’utilisation des outils numériques. Ces projets s’adresseront aux publics les plus éloignés du numérique qui ne fréquentent ni les espaces numériques ni les structures qui proposent un accès et des formations aux outils digitaux.