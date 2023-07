Nethys et l’art de la déresponsabilisation politique

Il n’empêche, les révélations de Sudinfo à travers ces quatre épisodes auront eu le mérite de dévoiler le dessous des cartes, d’informer le grand public de faits dont on n’avait encore jamais parlé. Parmi ceux-ci, on retiendra particulièrement le côté politique. Car ne nous voilons pas la face : le discours entendu quasiment non-stop depuis le début de cette saga est sans cesse le même. À savoir que Stéphane Moreau et sa clique ont tout manigancé dans le dos de tout le monde pour s’en mettre plein les poches. On caricature à peine.

Pourtant, la réalité est loin d’être aussi simple. Peut-être y a-t-il du vrai là-dedans, mais il y a d’autres éléments clés que l’on ne peut ignorer. On en revient à l’implication de la sphère politique dans tout ça. Nous avons démontré à travers des dates, des lieux, des rencontres, qu’un certain nombre de responsables de tout premier plan, tant au niveau liégeois que wallon, savaient. Ou, pire encore, qu’ils n’ont pas cherché à savoir alors que tout se passait sous leurs yeux. À des degrés divers, sans doute. De quoi aller à l’encontre des déclarations des uns et des autres, répétées à l’envi, du style « on n’était pas au courant. »