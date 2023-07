Après le départ d’Ingrid Franssen, un duo emblématique se reforme pour la matinale de Nostalgie

Sebastien Bay, qui animait la « Nosta Family » avec Ingrid n’est pas renouvelé pour la rentrée. De 5h à 9h, à partir du 28 août, on retrouvera Olivier Duroy et Isabelle Verjans, qui ont animé la matinale de NRJ de 2011 à 2016, avec « Le réveil Duroy ».

Il y a quelques jours, on apprenait le départ d’Ingrid Franssen de Nostalgie. Celle qui animait la matinale de la station depuis six ans a décidé de s’orienter vers d’autres projets.

«C’est complètement inattendu de se retrouver à nouveau ensemble, à la tête d'une matinale. Avec Olivier, on formait un super duo. J’ai tellement de bons souvenirs… J’ai vraiment hâte d’en créer de nouveaux, c’est super excitant! », a déclaré Isabelle dans un communiqué de Nostalgie. La joie est identique pour Olivier Duroy : « C’est un immense bonheur. Isa et moi, on se connaît bien. Nous avons vécu tellement de belles choses ensemble à l’antenne avec les auditeurs. Quand Nostalgie m’a annoncé la bonne nouvelle, ça a été une joie immense, j’en ai versé une larme ! Travailler avec Isa est un pur bonheur. C’est difficile de créer un duo. Pour ma part, j’ai eu deux grands duos: avec Mike puis Isa. Ils sont devenus deux de mes meilleurs amis. »