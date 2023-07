La réouverture de la piscine de Cuesmes est de nouveau repoussée

Une cinquantaine de personnes évacuées de la piscine de Mons : le plan catastrophe déclenché Une grosse intervention était en cours ce jeudi à la piscine Lago de Mons. Une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées. Le plan catastrophe a été déclenché.

De gros moyens ont été déployés ce jeudi à la piscine de Mons, aux alentours de 12h30. - E.G.

Par Charly Mercier Journaliste La Province

La piscine de Mons a été fermée ce jeudi aux alentours de 12h30. Selon nos informations, un employé de Lago Mons a commis une erreur avec des produits chimiques. Le plan catastrophe a même été déclenché par mesure de précaution.

Une cinquantaine de personnes ont été évacuées de Lago Mons ce jeudi vers 12h30. - E.G.

Police, ambulances, pompiers et même le poste de commandement sont sur place. « Nous avons fermé le périmètre pour une vérification des pompiers à la piscine, suite à un problème technique », nous confirme la police de Mons-Quévy.

Le poste de commandement des pompiers était sur place. - E.G.

50 nageurs évacués

Une cinquantaine de personnes, qui étaient dans la piscine principale au moment du problème, ont dû être évacuées vers la piscine extérieure. Une alarme s’est déclenchée et les maîtres-nageurs ont immédiatement alerté les nageurs.

Eric Rousseau, le directeur de Lago Mons, nous a confirmé que tout danger était écarté et qu’il n’y a eu aucun blessé. « Nous sommes en train de procéder aux dernières vérifications. »

La police est rapidement descendue sur place. - E.G.

Mauvaise manipulation

En début d’après-midi, la piscine de Mons a communiqué en confirmant la fermeture provisoire de la piscine en raison d’un risque d’intoxication au chlore gazeux. « En effet, à la suite d’une erreur de manipulation lors de la livraison de produits de chlore et acide par le fournisseur attitré, un mélange toxique s’est produit. Afin d’éviter tout risque d’intoxication pour les clients et le personnel présents à l’intérieur, la direction a pris la décision d’exécuter le plan d’évacuation. Cette procédure a été lancée uniquement à titre préventif, par mesure de sécurité. Tout danger a été écarté », affirme la piscine de Mons

« L’alerte a été donnée immédiatement par le fournisseur lui-même. La direction a immédiatement fait appliquer la procédure d’évacuation sécurité pour ce type de situation afin de permettre à tous les visiteurs et au personnel de quitter le site en toute sécurité. Le plan d’urgence a été déclenché, les divers services d’urgence sont rapidement arrivés sur les lieux. »

Un gros déploiement des secours a eu lieu à la piscine de Mons ce jeudi vers 12h30. - E.G.

Le directeur rassuré

Sous la direction des pompiers, des contrôles ont été réalisés afin d’écarter tout danger. « Une remise en ordre des installations techniques doit encore être effectuée avant une réouverture probable des installations ce jeudi en fin d’après-midi. L’heure sera communiquée via les différents réseaux de communication de LAGO Mons. »

Le directeur du centre, Eric Rousseau, s’est dit soulagé que tout soit rentré dans l’ordre. « Nous sommes soulagés que le personnel et les visiteurs aient été rapidement et calmement mis en sécurité et que la procédure ait été bien suivie. Nous nous concentrons maintenant sur la sécurisation de la zone et la réouverture du centre aquatique », a-t-il expliqué.

La piscine a finalement rouvert ses portes à 15h30 ce jeudi.