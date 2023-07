Line Renaud, qui vient de fêter ses 95 ans, révèle à qui elle va léguer l’intégralité de son héritage

Ce 2 juillet, Line Renaud fêtait ses 95 ans. L’occasion pour elle de se livrer, comme elle l’a fait ce dimanche soir dans le 20h d’Anne-Claire Coudray sur TF1, ou encore sur RTL, où elle a révélé qu’elle en avait presque fini avec le cinéma : « Je vais arrêter, franchement (…) Je vais faire encore un film, peut-être, avec Dominique Besnehard. Je jouerai Line Renaud. Ce sera une histoire sur les revues et ça va s’appeler ‘Ça, c’est Paris’. Je jouerai mon propre rôle, il n’y aura pas le film de trop », confiait-elle.

La meneuse de revue est aussi revenue sur son héritage, qui ira intégralement au fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté (le nom de son regretté mari), qui a pour objectif de soutenir le travail de recherche scientifique. « Les chercheurs m’ont toujours fascinée, et donc je me suis dit : ’Si je dois faire quelque chose, je veux le faire pour la science’ », a expliqué Line Renaud, sur RTL. « Chaque année, je remets un prix à un chercheur ou une chercheuse qui a fait une avancée importante dans son domaine. C’est à ça que sert mon fonds de dotation. Il me survivra et je continuerai quelque part à soutenir la recherche. »