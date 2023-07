Philippe Close s’exprime sur les violences qui ont éclaté à Bruxelles : « On ne sentait pas une volonté de manifester, de vouloir exprimer une colère, c’était plus ce côté ‘’festif’’»

À la suite de ce week-end mouvementé, ce lundi matin, Philippe Close (PS) était l’invité politique de Bel RTL. Il s’est exprimé sur les tristes scènes que l’on a pu voir dans la capitale. « On ne sentait pas une volonté de manifester, de vouloir exprimer une colère. C’était plus ce côté ‘festif’, avec beaucoup de guillemets », explique-t-il.

Une fois de plus, les quartiers d’Anneessens et du boulevard du Midi ont pu compter sur ses riverains pour apaiser la situation. « Ce sont les adultes qui nous ont permis de calmer les choses », souligne le bourgmestre socialiste. « Au-delà du travail de la police, je veux remercier tous ces habitants qui ont fait retomber la pression, un peu comme lors de la Coupe du Monde. Cet ensemble de choses a fait que la situation s’apaise mais, c’est vrai, on va devoir se poser des questions sur les motivations et les raisons (de ces jeunes, NDLR). »