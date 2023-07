Une journée au Designer Outlet de Roermond ? Vos enfants en redemanderont !

Pour 5 euros la journée, vous profiterez d’une place dans leur parking de plus de 6500 places !

Une belle surprise au moment de mettre la main au portefeuille quand on sait que la note peut parfois monter jusqu’ à 30 euros par jour de shopping ailleurs.

Si vous avez (un peu) de chance, votre petit sera enchanté de pouvoir profiter d’un petit caddie/voiture, certes peu discret mais qui vous sera au final d’une grande aide pour transporter tous vos achats.



C’est parti ! Votre folle journée shopping et détente peut enfin commencer !





Un décor soigné et thématisé :

En arrivant au Designer Outlet de Roermond, vous serez instantanément ébloui par la magie qui règne dans cet Outlet.. Sans même entrer dans la moindre boutique.

Des bancs sur lesquels se poser tous les 5 mètres, des WC gratuits et spacieux, des fleurs, de larges allées… Tout y est propres, soigné et décoré pour vous y faire passer un agréable moment.



Question marques, vos kids trouveront inévitablement votre bonheur parmi les marques Kipling, Tommy Hilfiger, Vilbrequin, Crocs ou encore Lacoste, The North Face, Vans ou aussi Jack&Jones pour les ados.

De quoi apprécier un moment shopping ensemble, choisir son maillot pour l’été ou ses nouvelles Crocs customisées et colorées.



Un large choix pour se restaurer :

La célèbre enseigne La Place vous proposera des mets frais et variés comme des pizzas faites minute, des sandwiches, un bar à pâtes, des desserts variés… Tout pour plaire à une famille entière.

Le Starbucks ravira vos plus grands et Dunkin Donuts comblera vos fringales.

Vous y trouverez également des burgers, des churros, un restaurant italien, des frites, des glaces et toutes sortes de petits foodtrucks éparpillés dans les allées commerçantes.

Cette petite pause bien méritée vous permettra de repartir à l’assaut des boutiques.

Ou de regarder vos enfants s’amuser pendant quelques heures…



Le paradis des enfants :

Outre le fait que vous ne croiserez aucune voiture au Designer Outlet de Roermond, vous remercierez vos petits de vous avoir suivi dans vos boutiques préférées en les laissant faire un tour de carrousel (payant).

Mais ce n’est pas tout ! A quelques pas de ce fameux carrousel, une énorme plaine de jeux couverte est disponible et entièrement gratuite ! Le paradis on vous dit !

Après cette superbe journée avec vous, ils ne vous laisseront plus jamais y partir seul(e) !







Designer Outlet Roermond – Stadsweide 2 – Roermond – Hollande

Ouvert de 10 à 20h (jusqu’à 21 les samedi et dimanche) chaque jour.

Psssst, votre animal à 4 pattes est le bienvenu !

http://www.macarthurglen.com





- Summer Sale : jusqu'au 23 juillet, vous pouvez profiter d'économies supplémentaires en plus des prix de vente pendant des soldes d'été

- Black Friday Summer Edition : les 3, 4, 5 et 6 août

- Profitez des nocturnes d'été avec des horaires d'ouverture étendus du lundi au vendredi de 10h à 21h et le samedi et le dimanche de 9h à 21h - jusqu'au 2 août