La commune de Frameries s’offre un nouveau site web : « Le fruit de 2 années de travail acharné »

L’informatique est devenue essentielle à la vie quotidienne, politique et sociale : les banques, la fiscalité mais aussi, les communes. Pour bien fonctionner, il est nécessaire que tout le monde ait accès aux bonnes informations, rapidement et intuitivement. C’est dans cette volonté que s’inscrit la rénovation du site web de la commune de Frameries. Celui-ci a pu bénéficier d’un grand coup de frais afin d’être le plus optimal possible : « La commune de Frameries est fière d’annoncer le lancement officiel de son nouveau site web, offrant aux citoyens une expérience en ligne améliorée et une accessibilité accrue. Fruit de deux années de travail acharné, ce projet reflète l’engagement de la commune à offrir des services de qualité à ses habitants. Grâce à la collaboration étroite entre la cheffe du service Communication, Romy Cordivani, l’infographiste, François Fourneau et l’informaticien, Claude Godart, le site web de la commune de Frameries s’est doté d’une nouvelle identité visuelle, mettant en valeur les atouts et la richesse de notre belle commune ».

Les améliorations

Afin d’améliorer la compréhension du site et ainsi, trouver plus rapidement les informations utiles, le site a été clarifié. Que ce soit pour trouver des informations sur les services communaux, les événements à venir ou les démarches administratives, tout est désormais accessible en quelques clics. De nouveaux onglets appelés « accès rapides » permettent d’aller à l’essentiel : horaires d’ouverture, prendre un rendez-vous en ligne, guichet en ligne, informations travaux, organiser un événement et offres d’emploi.