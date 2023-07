Challenge La Meuse: le Jalhaytois Stéphane Koninckx a remis les pendules à l’heure

Samedi, place au Challenge La Meuse trail, avec le Pti’Boutrail, une épreuve de 22 kilomètres disputée au départ et à l’arrivée de Limbourg. C’est Maxime Remacle qui s’est imposé, avec un temps de 1 heure 39 minutes et 3 secondes, devant Florent Wertz (1 heure 44 minute) et Pierre-Yves Vromen (1 heure 44 minutes et 42 secondes). Chez les dames, la victoire est revenue à Delphine Lejeune, qui a pris une très belle 7e place au classement général en 2 heures 2 minutes et 19 secondes. Béatrice Kevelaer et Sylvie Lorquet complètent le podium féminin de ce Pti’Boutrail.

Dimanche, le Challenge La Meuse jogging faisait quant à lui escale à Retinne pour un parcours de 10 kilomètres. Deux jours après avoir dû laisser filer la victoire à Grand-Rechain, le Jalhaytois Stéphane Koninckx a remis les pendules à l’heure. Il s’est imposé en 33 minutes et 12 secondes, devançant Benoît Paques d’une petite seconde. Il est actuellement en tête du Challenge jogging. Clément Weber a pour sa part complété le podium, alors que Simon Jeukenne (Herve Athlétique Club) a pris la 4e place. Chez les dames, c’est Sophie Legrand qui s’est imposée, prenant la 18e place au classement général avec un temps de 43 minutes et 39 secondes. Heloïse Goffin et Aurélie Scevenels complètent le podium féminin.