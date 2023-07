Succès pour la Maison Hannon à Saint-Gilles : l’horaire des visites est étendu

Construite sur l’angle des avenues Brugmann et de la Jonction à Saint-Gilles, la Maison Hannon est un bijou de l’Art nouveau construit par l’architecte Jules Brunfaut (1852-1942) en 1902. Conçue comme un univers clos onirique et symboliste, la Maison Hannon est la synthèse des goûts, à l’âge de la maturité, de Marie pour la botanique et la littérature et d’Édouard Hannon pour la poésie, l’Antiquité et la photographie. Le rez-de-chaussée et le premier étage ont été restaurés et sont ouverts au public depuis le 1er juin.

Suite au succès des premières semaines d’ouverture au public, la Maison Hannon étend ses jours de visites les mercredis et jeudis, de 13h à 20h. L’occasion de profiter de la maison pendant tout l’été aux heures dorées de fin de journée. Pour réserver, rendez-vous sur la page « Visiter » du site internet de la Maison Hannon. Les visites spontanées restent les bienvenues dans les limites des places disponibles à l’intérieur.