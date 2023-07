Une large majorité de Bruxellois veulent accorder plus de places de parking à la micromobilité, selon une enquête

L’enquête menée par Voi Technology, réalisée en mai et juin derniers auprès de 500 Bruxellois, francophones et néerlandophones âgés de 18 ans et plus, se penche sur la micromobilité à Bruxelles, c’est-à-dire l’usage de trottinettes électriques, de monoroues/monocycles, de mini-scooters ainsi que de vélos (électriques). Elle met notamment en exergue la problématique de la congestion du marché ainsi que l’importance de la sécurité, principaux défis de la micromobilité. En matière de stationnement, si une grande majorité de Bruxellois souhaite accorder une plus grande place à la micromobilité dans la capitale, ce sont les néerlandophones interrogés (86 %) qui sont les plus favorables - contre 60 % de francophones - à la suppression de certaines places de parking au profit d’espaces réservés pour des véhicules de micromobilité. ​

« Cela reflète l’aspiration des Bruxellois à un changement progressif vers une mobilité plus douce », commente Yessin Aattache, Country Manager pour Voi Belgique. « Ces résultats renforcent notre vision de faire de la mobilité partagée la norme. » Voi Technology

Quand on demande aux Bruxellois dans quelle mesure les véhicules de micromobilité sont la source de problèmes majeurs, francophones et néerlandophones citent le stationnement encombrant et la présence d’un trop grand nombre de véhicules de micromobilité sur le marché comme étant les deux problèmes majeurs avec une petite disparité concernant le problème majeur. ​

Relever les défis du stationnement L’enquête révèle en effet que 51% des Bruxellois francophones considèrent le stationnement encombrant comme la préoccupation majeure. Pour Voi Technology, une politique de stationnement bien planifiée et une infrastructure appropriée sont essentielles à l’amélioration de la sécurité routière et à l’accessibilité. Pour améliorer les conditions à Bruxelles, Voi Technology préconise dès lors une plus grande coordination avec les communes et la Région afin d’identifier les endroits où le stationnement est nécessaire pour favoriser un transfert modal. Cette coordination entre les parties prenantes favorisera l’utilisation de transports publics tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’encombrement. Un appel d’offre attendu L’enquête met également en évidence que la préoccupation majeure des Bruxellois néerlandophones (61,5 %) est davantage portée sur le trop grand nombre de véhicules de micromobilité partagée à Bruxelles. Par ailleurs, plus d’un Bruxellois sur deux dit avoir observé des comportements dangereux de certains utilisateurs à deux endroits en particulier : au niveau des passages pour piétons et aux feux de circulation.