Les collègues que l’on doit tous avoir : ils appellent la police après la fête du personnel car une conductrice reprend le volant ivre, « elle avait l’équivalent de 14 pintes de bière dans le sang »

La conductrice a été arrêtée un peu plus loin par la police. Elle a dû se soumettre à un alcootest. « Il s’est avéré qu’elle avait 2,5 promille d’alcool dans le sang », poursuit la porte-parole de la police.

C’est à peu près l’équivalent de plus de 14 pintes de bière. Le permis de conduire de cette femme lui a été immédiatement retiré pour une durée de 15 jours. Elle devra bientôt se présenter devant le juge de police de Malines. En plus d’une amende, elle risque une interdiction de conduire supplémentaire et même une interdiction de consommer de l’alcool.