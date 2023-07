Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre : neuf jeunes arrêtés pour avoir tenté d’attaquer un commissariat à Anderlecht

Les neuf jeunes ont été arrêtés vers minuit à la station de métro Jacques Brel, à une centaine de mètres du poste de police de la rue Demostheness à Anderlecht. Le groupe transportait des cocktails Molotov, des accélérateurs de feu, des armes et des cagoules. Le plus jeune des garçons est âgé de 12 ans, le plus âgé a eu 18 ans il y a quelques mois.

Depuis un peu moins d'une semaine, des manifestations et des émeutes ont lieu en France à la suite de la mort de ce jeune homme de 17 ans. À la fin de la semaine dernière, des appels à se rassembler et à protester, ou à affronter la police, ont également fait surface sur les médias sociaux à Bruxelles. Jeudi, des incidents mineurs se sont produits et la police a arrêté 64 personnes ; vendredi et samedi, 101 et 35 jeunes ont été arrêtés à titre préventif, respectivement.