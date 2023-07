Prime Video: quelles sont les nouveautés de juillet 2023 sur la plateforme de streaming? La plateforme de streaming d’Amazon fait le plein de nouveautés. Prime Video

Par X.V. pour Ciné Télé Revue

« The Horror of Dolores Roach » (série) – le 7 juillet

The Horror of Dolores Roach, basé sur la populaire série de podcasts de Spotify, est une histoire inspirée de Sweeney Todd, qui parle d’amour, de trahison, de drogue, de cannibalisme et de survie. Dolores Roach sort de prison après 16 ans et retourne à Washington Heights. Elle retrouve un vieil ami, Luis, qui la laisse vivre et travailler comme masseuse dans le sous-sol de sa boutique. Lorsque la promesse de sa nouvelle stabilité devient incertaine, Dolores « Magic Hands » prend des mesures choquantes pour survivre.

« The Summer I Turned Pretty », saison 2 – le 14 juillet

Belly avait l’habitude d’attendre avec impatience son retour à Cousins Beach, mais maintenant que Conrad et Jeremiah se disputent son cœur et que le cancer de Susannah est revenu, elle doute que l’été soit à nouveau le même. Lorsqu’un visiteur inattendu met en danger l’avenir de la maison bien-aimée de Susannah, Belly doit rassembler ses amis et découvrir à qui appartient vraiment son cœur.

« De Regenboog Moorden » – le 22 juillet

Dans les années 1990, la scène gay aux Pays-Bas a deux visages. D’une part, les clubs et les pubs gays célèbrent ouvertement une liberté durement acquise. Mais d’un autre côté, il existe aussi le monde fermé des lieux de rencontre gay. Les homosexuels y recherchent un divertissement sexuel, mais ils sont aussi souvent harcelés, battus et parfois… assassinés.

Les meurtres de Kralingse Bos sont restés dans l’ombre pendant une vingtaine d’années, jusqu’à ce qu’une percée soit enfin réalisée en 2015. Mais l’arrestation de ce criminel permet-elle également de mieux comprendre les motivations des tueurs d’homosexuels et d’augmenter les chances d’élucider les autres meurtres ?

« Good Omens », saison 2 – le 28 juillet

Dans Good Omens 2, nous sommes à nouveau plongés dans la relation d’amitié improbable entre l’ange Aziraphale et le démon Crowley. Après avoir réussi à éviter l’apocalypse, ils mènent une vie paisible dans le quartier animé de Soho, à Londres. Cependant, leur existence paisible est troublée lorsque l’archange Gabriel, désorienté, se présente soudain à la porte de la librairie d’Aziraphale, sans se rappeler qui il est ni comment il est arrivé là. Alors que Crowley a des doutes sur la raison de l’arrivée de Gabriel, Aziraphale se sent poussée à résoudre le mystère qui se cache derrière l’état de Gabriel.

« Guy Ritchie’s the Covenant » (film) – le 28 juillet

Quand son unité militaire est attaquée par des combattants talibans, le sergent de l’armée américaine John Kinley (Jake Gyllenhaal) est gravement blessé. Les talibans étant à leurs trousses, Ahmed (Dar Salim), un interprète afghan local, risque sa propre vie pour porter le blessé à travers des kilomètres de terrain difficile et le mettre à l’abri. Mais le voyage des deux hommes vient juste de commencer.

Mais aussi

« Dog » – le 01/07

« Beautiful Disaster » – le 06/07

« Robots » – le 07/07

« Antoon – Engel » – le 21/07

« Invincible », saison 2 – le 22/07