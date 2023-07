Smaïl Farisi, l’ivrogne naïf qui ignorait tout des projets terroristes de la cellule de Bruxelles responsable du 22 mars, selon sa défense

« Il est primordial d’abord que vous compreniez qui est Smaïl Farisi. Que vous compreniez quel était son état d’esprit à l’époque », ajoute-t-elle avant d’évoquer les traits de personnalités de l’accusé dans les attentats de Bruxelles. L’avocate rappelle son alcoolisme et sa naïveté, entre autres. « C’est le bon copain et un pilier de comptoir. »

Me Cassandra Steegmans est la première du trio d’avocats à la défense de Smaïl Farisi à prendre la parole, ce lundi. « En cour d’assises, il n’y a pas d’appel possible. Vous ne pouvez pas vous tromper. M. Farisi n’est pas coupable, ni d’assassinats ni de tentatives d’assassinat dans un contexte terroriste, ni de participation aux activités d’un groupe terroriste », rappelle-t-elle d’emblée, annonçant par la même occasion la demande d’acquittement total de leur client.

« Sait-il en côtoyant des terroristes qu’ils étaient radicalisés et qu’ils préparaient des attaques sur notre territoire ? Ce n’est pas le cas pour Smaïl Farisi. Pas une seule contradiction dans ses déclarations. Du côté du parquet, on n’a pas réservé une seule question à son intention. Pourquoi ? Car les éléments d’enquête sont clairs et limpides », débute Me Michel Degrève.

Neuf éléments

Le jeune pénaliste invoque neuf éléments pour dire qu’il n’était pas au courant de leur radicalisation : « Le témoignage de Mohamed Bakkali ici même : « je crois que même la famille d’Ibrahim el Bakraoui ignorait sa radicalisation », vous dit-il. Celui de la directrice de prison : « Khalid El Bakraoui ne montrait aucun signe de radicalisation pendant sa détention ». Elle ne s’est pas rendu compte. Les proches des El Bakraoui : « on n’a rien vu venir » », cite-t-il entre autres.

« 48 habitants de l’avenue des Casernes ont croisé quasi quotidiennement les Bakraoui dans le bâtiment. Ils disent tous la même chose : on n’a rien remarqué. Des magistrats, des psychologues, tout un arsenal judiciaire et personne n’a rien vu », martèle-t-il.

« Les juges d’instructions vous affirment que les frères El Bakraoui cachaient verbalement et esthétiquement leur radicalisation. Qu’ils aspergeaient leur scène de crime à l’ammoniaque pour faire disparaître leur ADN. Pensez-vous vraiment que des personnes si minutieuses, avec une organisation internationale derrière eux, l’État islamique, vont se confier à un profil comme celui de Smaïl Farisi ? Il les gêne, il ne les aide pas. »

« Dans les auditions de Farisi, il déclare que Khalid El Bakraoui a tenté de lui prendre son badge et ses clefs car il arrivait régulièrement bourré à 5h du matin. Il ne participe pas, il dérange. Vous avez un alcoolique, à la limite des capacités intellectuelles selon les experts, et vous voulez qu’il voit ce que des juges, des magistrats professionnels n’ont pas, eux-mêmes, réussi à voir », rajoute Me Degrève.

L’avocat rappelle qu’il a été acquitté dans le dossier dit « Paris bis » : « il aurait été berné dans Paris mais pour Bruxelles, il se serait dit « tiens chouette, je vais rejoindre un groupe terroriste ». Soyons sérieux. Il n’est jamais présent aux moments clefs des deux périodes infractionnelles », soulève le pénaliste.

« Après les attentats, Mohamed Abrini préfère dormir chez une ivrogne rencontrée dans un parc plutôt que de contacter Smaïl Farisi. Ce n’est pas non plus lui qui récupère les armes. Mis à part l’avenue des Casernes, son ADN ne se retrouve dans aucunes autres planques. Là où il est établi qu’on a « conspiré ». Sur base de quoi dit-on qu’il est courant de leur radicalisation ? », s’interroge la toge noire.

Quand les visages des El Bakraoui apparaissent dans un article de presse du 16 mars 2016, « on y apprend qu’ils « seraient » recherchés par la police, avant d’ajouter « qu’aucune confirmation nous a été donnée à ce sujet » », souligne-t-il. « Un seul journal, une information au conditionnel, qui plus est une information erronée puisque les frères El Bakraoui n’étaient pas présents à la fusillade de la rue du Dries. Smaïl Farisi, ce 16 mars, il se bourre comme un coing sur une terrasse quand il voit l’article. L’esprit enfumé, il va se rendre une bière à la main dans l’appartement de l’avenue des Casernes pour demander ce qu’il en est. Il se fait baratiner. « Non c’est du grand banditisme, on n’a rien à voir avec ça », lui répond El Bakraoui », défend l’avocat.

« Manipulé »

« Son intelligence on s’en fiche, c’est sa naïveté qu’il faut saisir. Il vous déclare tout spontanément, il ne ment pas et il ne se contredit pas. Quand il vous dit qu’il a pris conscience de qui il a hébergé seulement le 22 mars, il faut lui donner ce crédit. »

« Du 16 au 22, il vient 26 fois. Combien de fois avec un sac ? Une seule fois. Il n’est pas là pour les ravitailler mais pour leur faire pression, pour qu’ils partent », poursuit Me Degrève, avant de passer au déménagement de l’appartement de l’avenue des Casernes après les attentats.

« Il ne cherche pas à couvrir les traces d’El Bakraoui, mais de couvrir ses propres risques. Il ne cherche pas à effacer l’ADN dans l’appartement, on en a retrouvé plein, il ne cherche pas à saisir les images de caméras surveillance pour effacer ses traces. Le matelas où dormait Osama Krayem, on le laisse sur place », énumère-t-il.

« Évidemment qu’il y a une part de peur chez lui. « J’ai logé ces monstres » et je vais me présenter à la police ? Ils vont me jeter au cachot. L’histoire lui donnera raison. Il passera 22 mois en détention préventive.