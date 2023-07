Robert De Niro en deuil: son petit-fils de 19 ans est décédé

Robert De Niro et sa famille sont en deuil. Leandro De Niro Rodriguez, petit-fils de la star, est décédé à l’âge de 19 ans. C’est sa maman, Drena De Niro, qui annoncé la triste nouvelle via Instagram.

« Mon bel et doux ange. Je t’aime, sans pouvoir le décrire avec des mots, depuis que je te sens dans mon ventre. Tu es ma joie, mon cœur et tout ce qui a toujours été pur et réel dans ma vie. J’aimerais être avec toi maintenant », écrit-elle, sans pour autant préciser les causes de la mort de Leandro. « Je ne sais pas comment vivre sans toi, mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour que tu m’as fait ressentir quand je suis devenue ta maman. Tu étais tellement aimé et apprécié. J’aurais aimé que l’amour seul puisse te sauver. Je suis désolée », poursuit-elle.