Les amendes en forte baisse dans le piétonnier de la chaussée d’Ixelles en 2023

Il y a près de 5 ans que la chaussée d’Ixelles a été transformée en piétonnier, tous les jours entre 7 et 19h. Malgré cela, les caméras continuent à flasher avec beaucoup d’entrain les contrevenants qui passent en voiture dans ce qu’on appelle la zone d’accès limité (ZAL). « Il y a eu un peu plus de 20.000 constats dressés depuis le début de l’année 2023 », explique à La Capitale le fonctionnaire sanctionnateur ixellois. « Si le nombre d’infractions n’augmente pas durant la seconde moitié de l’année, on est parti pour enregistrer quelque 40.000 constats pour toute l’année 2023, soit à peine la moitié des 90.000 dressés en 2022. »