Les premiers mots de Bart Verbruggen après son départ d’Anderlecht pour Brighton : « Jouer en Premier League, c’était un rêve d’enfant »

Le gardien néerlandais, qui quitte les Mauves contre un chèque de 20 millions d’euros, a livré ses premiers mots suite à son départ. « J’ai passé trois années fantastiques ici. J’ai rencontré des gens merveilleux dans un environnement chaleureux et j’ai toujours été fier de faire partie du RSC Anderlecht », a déclaré Verbruggen sur le site internet d’Anderlecht.

C’était annoncé depuis plusieurs jours et c’est désormais officiel : Bart Verbruggen a quitté Anderlecht en direction de Brighton, où il découvrira la Premier avec l’ambitieuse formation de Roberto De Zerbi.

« Ce club m’a donné la possibilité de me développer, ce qui me permet de réaliser ce transfert. Jouer en Premier League, c’était un rêve d’enfant. Si ce rêve se réalise aujourd’hui, je le dois aussi au club. Je tiens à remercier sincèrement tous les fans et tous les membres du club. Je vous souhaite bonne chance pour l’avenir. »