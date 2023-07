«Je n’ai pas besoin de ça»: Laurence Boccolini sans filtre sur sa relation tendue avec Christophe Dechavanne (vidéo)

À l’époque, tous les deux étaient encore sur TF1. En 2019, Laurence Boccolini et Christophe Dechavanne animaient « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! » Aujourd’hui, tous les deux ont rejoint France 2. Lui en tant que chroniqueur de Léa Salamé dans « Quelle époque ! », elle en tant qu’animatrice de « Tout le monde veut prendre sa place », émission qu’elle ne présentera plus à partir de la rentrée prochaine. Laurence Boccolini reste cependant bien sur France 2.

Lors de son passage dans l’émission « Chez Jordan », l’animatrice emblématique du « Maillon Faible » est revenue sur ce programme co-animé avec Christophe Dechavanne. « On était loin de chez nous, dans la jungle, tous ensemble pendant un mois… Et voilà, on a peut-être deux personnalités différentes et deux approches différentes de l’animation et de la présentation », confie-t-elle, évoquant un tournage « difficile ».