Guillaume Hubert : « Je ne pouvais pas me permettre de dire non au RWDM »

Vous arrivez pour concurrencer Théo Defourny. Comment se passent les choses avec lui ?

Cela se passe bien. Je le connaissais un peu d’avant. Je ne suis pas là pour créer des problèmes avec les gardiens. Je veux que tout se passe bien, faire évoluer le groupe et le club. Nous devons avoir un objectif commun : le club passe en premier. On verra comment ça va se passer pour savoir qui jouera.

Il n’y a pas encore de hiérarchie établie ?

C’est toujours un peu la question. Je pense qu’on ne peut pas déterminer ça dès le départ. Je respecte ce que Théo a fait au club, avec la montée l’an dernier notamment. Il part avec un avantage et c’est à moi de le bousculer, de changer la donne auprès du coach.

Qu’est-ce qui vous a convaincu de signer ici ?

Le RWDM est un club qui veut grandir, qui veut évoluer. À Ostende, le club était en reconstruction. J’avais un peu fait le tour là-bas et je souhaitais découvrir quelque chose de plus simple, retrouver un club familial où il y a des valeurs. Je suis arrivé dans un club qui veut faire les choses bien.

Je dois aussi avouer que je n’avais rien d’autre de concret. Il y a eu des intérêts mais ça n’a jamais été plus loin. J’arrivais en fin de contrat, je ne pouvais pas me permettre de dire non à Molenbeek. Ça explique aussi que mon choix a été rapide, puisque l’intérêt que le club me portait l’était aussi.

La présence de Gauthier Ganaye a facilité les choses, je ne vais pas le nier, mais il y avait déjà des contacts avec Thierry Dailly. Je sais que mon nom circulait au club. Gauthier Ganaye me connait et sait ce que je peux apporter au club et au groupe. Cela a eu son importance.

Le premier match de championnat arrive très vite et l’équipe n’est pas encore prête.

Il y a encore des choses à faire, c’est un chantier. J’avais déjà vécu cela à Ostende en arrivant et les trois saisons où j’étais là. Il faudra que des joueurs arrivent. On a besoin de renforts. Mais Gauthier Ganaye et d’autres travaillent pour ça. On devra faire avec les joueurs qui vont rester.

Cette Jupiler Pro League aura une formule inédite, qui exige d’être très vite prêt. Comment voyez-vous cela ?

Je pense que ce sera vraiment relevé dans tous les compartiments, que ce soient les playoffs 1, 2 ou les play-down. Ce sera du costaud. Malheureusement les équipes qui seront dans les quatre derniers n’auront qu’une seule possibilité d’être certain de rester en D1. Je trouve ça un peu bête de changer le système tous les ans. On ne s’y retrouve plus et les clubs en font les frais. Je n’en suis pas fan, mais c’est comme ça…

L’expérience acquise l’an dernier avec Ostende en jouant le maintien sera un plus dans un groupe qui a été plutôt habitué à jouer le titre ces dernières années ?