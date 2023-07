Uccle adopte un nouveau règlement relatif aux primes d’encouragement à l’ouverture d’un commerce

Depuis le 1er juin 2022, tout commerce qui s’installait dans une cellule commerciale inoccupée dans les quartiers d’Uccle Centre, de Vanderkindere, du Vert Chasseur et Langeveld ou du Bourdon se voyait octroyer une prime d’encouragement à l’ouverture de 3.000 € sous la forme de Chèques Commerces. Celle-ci pouvait être complétée par une prime d’un montant de 2.000 € pour les commerces qui mettaient en œuvre des pratiques de développement durable.

Un an plus tard, au début du mois dernier, la commune a modifié son règlement relatif aux primes d’encouragement à l’ouverture d’un commerce. Le quartier Stalle fait désormais partie des lieux concernés. Son taux de vacance commerciale s’élève à plus de 15 %. La prime d’ouverture dans une cellule commerciale vide passe de 3.000 à 2.000 €, au contraire de la prime durable, qui augmente de 2.000 à 3.000 €. Elle s’applique désormais aussi pour la reprise d’un commerce. Au même titre que le règlement précédent, les primes sont valables pour des commerces situés dans les zones définies par le règlement et peuvent être cumulées.