Écolo Mons fonctionnera avec trois nouveaux coprésidents

Kevin Mertens est conseiller en création d’entreprises. Membre depuis un an d’Écolo, il s’investit régulièrement dans la vie de la locale et il apporte déjà son soutien technique à la coprésidence depuis quelques mois. « C’est évident, les scrutins de 2024 vont marquer de leur empreinte une bonne part de notre mandat. Les deux sont indissociables », confie-t-il.

La locale Écolo de Mons fonctionnera désormais avec trois nouveaux coprésidents : Kevin Mertens, Manu de Castillon et Thibault Deldime. Lors de l’assemblée générale, organisée ce jeudi 29 juin, leur candidature a été approuvée à l’unanimité par les membres présents.

Manu de Castillon travaille dans la communication et suit actuellement une formation d’éco-conseillère. Elle a rejoint Ecolo en octobre 2022. « Je suis très enthousiaste à l’idée de faire vivre notre locale et de travailler à rendre ses actions les plus visibles possibles », dit-elle. « C’est un travail de l’ombre, mais il permettra aux candidats de donner tout leur potentiel sur le terrain. »