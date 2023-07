Anderlecht recrute un grand nom de la cuisine pour les jours de match : « Développer du networking en regardant un match et en mangeant avec un tel chef, c’est unique »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Et si les prestations étoilées du chef Yves Mattagne inspiraient les Mauves ? L’agence événementielle Simply Better, réputée pour sa Terrasse O2 à l’hippodrome de Boitsfort notamment, a su convaincre les dirigeants d’Anderlecht après les avoir invités à la Villa Lorraine du chef deux étoiles Yves Mattagne. « Anderlecht est un pionnier de l’expérience culinaire dans un stade de foot, pour créer du networking, faire des affaires. Point de vue événementiel, c’est une vraie montée en gamme qui va de l’arrivée dans le parking, à l’accueil, avant le service à table et le match de foot. Nous voulions apporter une valeur ajoutée, au-delà du service traiteur », détaille Denis Van Praet, partner chez Simply Better. Et l’arrivée du chef Mattagne pourrait bien attirer le public francophone pour faire des affaires au stade.