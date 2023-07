«Elle ne prend pas soin d’elle»: les proches de Madonna expriment leur inquiétude après son passage à l’hôpital suite à une infection bactérienne

Lire aussi Madonna est rentrée chez elle après son hospitalisation suite à la grave infection bactérienne dont elle a été victime

Très vite, ses proches ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis du rythme que tient la chanteuse. Et ils en remettent une couche, auprès du magazine People : « Elle a ignoré certains symptômes de la maladie pendant un bon moment parce qu’elle pensait qu’ils disparaîtraient. Mais elle ne voulait pas s’absenter des répétitions. Elle était épuisée et ne se sentait pas à 100 % pendant un moment en prévision de sa tournée. Elle est implacable dans sa quête pour être la meilleure, pour épater ses fans et pour faire ce que d’autres avant elle n’ont pas fait », a confié un proche. « Madonna est très occupée depuis longtemps et ne prend pas soin d’elle-même. Elle continue juste à se pousser au-delà de la limite », explique une autre source, toujours à People.