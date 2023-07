RTLplay: quoi de neuf en juillet 2023 sur la plateforme de streaming de RTL?

Le duo tonitruant revient avec un nouvel épisode spécial jet set. Leurs aventures sont toutes à retrouver sur RTLplay.

Lire aussi «Casse Cash»: ils vont tout casser afin de remporter un maximum d’argent pour leur association

« Grand Hotel », saison 1 – le 6 juillet

Anthony Costa, 25 ans, se fait embaucher comme serveur au Grand Hôtel, palace historique de la Côte d’Azur pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur, femme de chambre ayant mystérieusement disparu il y a quelques mois. Il n'imaginait pas alors tomber amoureux de l’héritière de la famille Vasseur, sur le point de se marier avec le directeur de l’hôtel…Mais sous ce luxe se cachent de nombreux secrets enfouis depuis longtemps, prêts à refaire surface...

Avec Carole Bouquet, Solène Hebert, Victor Meutelet

« Normal People », saison 1 – le 16 juillet

La relation compliquée entre Marianne et Connell depuis leurs années lycée dans une petite ville de l'ouest de l'Irlande jusqu'à leurs études universitaires au Trinity College, à Dublin. Intelligent, athlétique et populaire, Connell est troublé par Marianne, une camarade intimidante, solitaire et non moins intelligente. Les premiers émois nés à l'abri du regard des autres survivront-ils à la lumière ?

Avec Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Aislin McGuckin

« Devious Maids », saisons 1 à 4 – le 27 juillet

Quatre femmes de ménage d'origine latine travaillent pour de riches familles au coeur de luxueuses villas de Beverly Hills. Lorsque l'une de leurs amies est tuée dans des circonstances mystérieuses, elles s'interrogent sur leurs rêves et leurs espoirs déçus, sur leurs patrons, tous plus névrosés les uns que les autres, et sur leur avenir...

Avec Ana Ortiz, Dania Ramirez, Roselyn Sanchez, Judy Reyes

Mais aussi :

« Fatamagul » (télénovela turque) – le 08/07

ATP 250 Bastad – du 17/07 au 23/07