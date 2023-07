Saint-Josse bouge avec près de 600 chèques-sport pour les jeunes

Depuis leur lancement en 2018, la commune de Saint-Josse a investi plus de 500.000 euros dans la santé et la condition physique de plus de 2.500 jeunes.

« Du sport pour tous. Voici ce que nous voulons offrir à nos jeunes. C’est un plus pour la santé, l’épanouissement, le dépassement de soi, l’esprit collectif et le budget des familles ! Le succès est toujours au rendez-vous avec près de 600 jeunes bénéficiaires de ces chèques qui peuvent atteindre 260 euros. Les disciplines les plus sollicitées sont le football et le Taekwondo qui connaît un joli succès avec des jeunes talents incroyables dans notre commune. La natation est également en nette progression. Nous observons aussi une féminisation de plus en plus marquée des demandes au fur et à mesure des années, ce qui est aussi un élément important dans notre analyse », commentent le bourgmestre Emir Kir et Kadir Okonakci (LB), échevin des Sports.