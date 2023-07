Inédit à Mons: un chercheur de l’UMons obtient un financement de 700.000 € pour son projet

Les résultats du premier appel WEL-T (pour Walloon Excellence in Technology) viennent de tomber et le projet d’un chercheur de l’UMons, le Professeur Jean-Marie Raquez, service des matériaux polymères et composites, a été sélectionné. En tout, 14 programmes de recherche (Advanced & Starting) ont été choisis dans les domaines des sciences de l’ingénieur, de la chimie et de la physique.

Le financement pour le projet de Jean-Marie Raquez est estimé à 700.000 euros sur deux ans. Objectif ? Générer une innovation qui débouchera sur des applications industrielles favorisant la transition écologique, un secteur stratégique pour la Région wallonne, dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les nouveaux matériaux, les méthodes de production agiles et sûres, ou encore les matériaux recyclables.