Les résultats du week-end du Malmedy A.C.

Yannis Muller (Cad.) a effectué une course sur 300m en 42"25(RP) et s'est démarqué aussi au lancer du javelot avec un jet à 33m36.

Meeting de Spa:

A cette occasion ce sont les BPM qui

ont montré leurs talents,avec un podium pupilles garçons aux couleurs du club grâce aux performances de Timeo Collette largement en tête du Challenge de l'Est .

Dans la même catégorie,Colin Grégoire nous a lui aussi montré un très beau concours ,en lancer du poids,60m,1000m et en saut en hauteur.Il s'est classé 13eme.

Chez les pupilles filles,nous avons assisté à un beau duel entre les deux battantes Anaïs Lembree (4eme) et Julie Bruyère (7eme) lors de l'épreuve du 1000m.Julie en 3'47"99 et Anaïs en 3'49"09.

Faisaient partie de la même équipe les fidèles et vaillantes Victoria Lakaille et Hannae Genten .

En minimes Anaïs Thyssens (3'24"92 sur 1000m) et Nathan Muller (3'26"58) se sont un peu laissés distancer au départ..un apprentissage qui reste à poursuivre mais néanmoins des chronos plus qu'honorables.

Les Benjamin(e)s étaient encadrés par nos amis Yannis et Léa qui ont pris leur rôle de coach bien à coeur.

Le quatuor féminin avec Marion Bruyère en tête (8eme),Olivia Georges,(11eme) Maria Xhurdebise (13eme) et Juliette Lodomez (15eme) et le trio masculin(cf photo) avec Alexandre Vasilevski(3eme) Nathan Diffels(9eme) et Lucien Lecoq (12eme) nous ont montré leurs progrès aux épreuves et concours du 60m,600m,saut en longueur et lancer de la balle de hockey avec des tirs à près de 25m pour Alex et Nathan.

Le semi-marathon des Hautes Fagnes a accueilli William Weynand sur la deuxième marche du podium(1.12.37) tandis que notre souriante Marie-France Delhaye(V1)surprise elle-même par sa performance a gagné la course des 10kms en 47'30.