Soyons fiers de nos fermes

Ses vallées luxuriantes et ses fermes historiques en font un trésor inexploré pour ceux qui cherchent à découvrir l'authenticité de la vie rurale. Alors que le nombre d’exploitations encore actives fond comme neige au soleil, il est urgent de soutenir celles et ceux qui se battent au quotidien pour les préserver. Au cours des récentes Journées Fermes Ouvertes du weekend passé, organisées par l'APAQ-W, l'Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, 55 exploitations de Wallonie ont ouvert leurs portes pour donner un aperçu du monde agricole à ses visiteurs. Parmi ces exploitations, la Ferme du Bierleux à Stoumont a particulièrement attiré l'attention… Un véritable coup de cœur aux côtés de la Fromagerie du Troufleur à Thirimont, La Ferme des Grandes Fagnes à Stavelot, La Ferme du Baileu à Longfaye, La Fromagerie du Bairsoû à Trois-Ponts, La Fromagerie Counasse à Chauveheid ou encore la Bergerie de la Lienne à Lierneux… Au moins une fromagerie par commune et encore d’autres à découvrir.

Gérée par la passionnée Marie Dogne, cette petite fromagerie a su transformer ses ambitions en réalité. Ayant découvert sa passion pour l'agriculture, la chèvrerie et la fromagerie lors de ses stages, Marie a commencé à travailler tout en poursuivant ses études de bachelier en agronomie – orientation techniques et gestion agricoles à la Haute École de la Province de Liège. Issue d'une famille d'agriculteurs, elle a transformé une partie de la ferme laitière familiale en un espace consacré à la chèvrerie et à la fromagerie. Après l'aménagement, elle a commencé à fabriquer du fromage, et grâce au succès croissant de son entreprise, elle a pu construire une nouvelle chèvrerie et fromagerie en 2019, augmentant ainsi sa capacité de production. Actuellement, Marie produit et transforme environ 550 litres de lait de chèvre par semaine, avec un ajout de 900 litres de lait de vache produit par son père. Elle produit une gamme variée de fromages, de yaourts, de tomes et de fromages frais. Les produits sont vendus dans une boutique à la ferme, sur des marchés artisanaux, dans des magasins de produits locaux et à des grossistes.

La ferme abrite la race alpine, une race rustique connue pour son pelage brun et son lait riche. Elles jouissent d’un environnement exceptionnel qui renforce encore la qualité des produits proposés. Le magasin à la ferme est ouvert tous les samedis de 9h30 à 12h. En plus des fromages, on y trouve une sélection de produits régionaux comme des confitures, du thé, du miel, etc.

Pendant les Journées Fermes Ouvertes, la ferme a proposé diverses activités, dont des visites de la chèvrerie, des dégustations de fromage, de la restauration thématique, un bar avec des bières spéciales, des jeux en bois, un château gonflable, et des démonstrations de traite de chèvres et de fabrication de fromage et de beurre. Un véritable succès.