Conférence sur la Bioanalogie à la Mutualité Chrétienne de Malmedy

Au vu de la Bioanalogie dont le fondateur est Jean Philippe Brebion, chaque pathologie est l’expression d’un talent non mis en conscience, non exprimé et qui se dit, dès lors, par un dysfonctionnement corporel.

Nous ne pourrons pas répondre aux problèmes individuels des participant-es en 2 h, mais juste attiser leur curiosité pour leur donner envie d’approfondir, d’aller à la découverte par eux-elles-mêmes.