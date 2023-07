The Wall Malmedy: entre nature et aventure

Implanté au cœur du pôle récréatif d’Intermills, derrière La Scène, The Wall bénéficie d’un environnement serein et d’une facilité d’accès, notamment grâce à son parking gratuit. Les plus jeunes ne sont pas en reste avec des stages encadrés, organisés dès l’âge de 3 ans, ainsi que des cours collectifs. Avec encore des places disponibles, il est temps de faire partie de l’aventure.

Né de la passion d’Antoine Lecoq, adepte de la discipline, et de sa dynamique épouse Lucie Lebichot, ce centre d’escalade se distingue par sa vaste surface de grimpe de 600 m² et son approche communautaire, accueillant des grimpeurs de tous niveaux, six jours sur sept.

L’histoire de The Wall est jalonnée de projets audacieux. En 2020, Antoine Lecoq a relevé un défi incroyable : tendre une sangle de 368m dans le vide et marcher dessus, réalisant ainsi le plus long stackline de Belgique. En avril 2023, il a réitéré cet exploit, mais cette fois en installant une sangle de 2,5 centimètres à des centaines de mètres de hauteur au-dessus de la Vallée de la Warche. Cette highline, la plus longue de Belgique, encore un record, s’étendait provisoirement sur 1204 mètres du village de Walk jusqu’à Ovifat, pour le plus grand plaisir des amateurs de sensations fortes.

La sécurité reste une priorité absolue pour l’équipe de The Wall. Un encadrement professionnel est proposé sur rendez-vous à toute personne nécessitant une assistance, assurant une expérience de grimpe sécurisée et agréable.

Cet été, le weekend prochain, The Wall Malmedy célébrera ses 5 ans les 8 et 9 juillet 2023. Le samedi, les portes s’ouvriront à 12 heures pour accueillir les visiteurs, avant un concert exclusif de Osmar de 20h30 à 22h30. La fête se prolongera dans la nuit avec le DJ Sébastien Starck, Starcky pour les intimes, aux platines. Le dimanche, une journée portes ouvertes de 12h à 20h offrira à toutes et tous une chance de découvrir ou redécouvrir les infrastructures. Des activités pour petits et grands seront proposées, avec de la grimpe en solo, un barbecue et un château gonflable qui sera installé pour le plaisir des plus jeunes.

The Wall Malmedy est bien plus qu’une simple salle d’escalade. C’est un écosystème vibrant, où la communauté, l’entraide et le dépassement de soi sont à l’honneur. C’est un lieu de rencontre où l’esprit d’aventure est enraciné dans la convivialité #localetdebongout