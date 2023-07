Bilan de l’année et passation de pouvoirs

Le troisième chèque de 1000€ a été attribué à Jeanne Schaus représentante du CRAC’SATHON

Le quatrième chèque de 1000€ a été remis à Agathe Verlegh représentant l’association LADIES AGAINST CANCER

L’association REVES D’ENFANTS s’est vue attribuée un chèque de 7700€.

Et enfin, le sixième chèque de 20000€ a été remis au professeur Boniver représentant de la Fondation LEON FREDERICQ de l’Université de Liège. Grâce à ce don, la bourse « Inner Wheel Les Fagnes » a pu être ouverte et permettra le financement de travaux de recherches sur le cancer du sein par un(e) lauréat(e) désignée en septembre parmi les chercheurs les plus brillants.

D’autre part, autre événement marquant de la soirée, le passage du flambeau de la présidente actuelle Jacqueline Adam, à la future présidente, Corine Lugentz.

Tout au long de l’année, Jacqueline a accompli un travail remarquable.

Son énergie, son efficacité et sa générosité reflétant sa personnalité, constituent un véritable exemple à suivre pour les années futures.

C’est avec émotion et fierté que la présidente élue, Corine Lugentz, à travers son discours, nous a présenté son programme.

Elle souhaite, cette année, soutenir principalement deux associations :

– L’AEC : Aide aux Enfants Cancéreux, association située à Dolembreux et qui a pour mission d’améliorer le confort, le moral et l’environnement de l’enfant atteint d’un cancer ou d’une maladie hématologique, et de sa famille. L’association est active au CHR de la Citadelle et au CHU de Liège.

– L’OASIS : ASBL ayant pour mission d’accompagner les jeunes et les familles en difficulté des communes de Malmedy, Waimes, Lierneux, Trois-Ponts et Stoumont. L’ASBL est également agréée comme Projet Pédagogique Particulier (P.P.P) avec un service d’intervention familiale et d’accompagnement en logement autonome.

Corine a ensuite présenté le nouveau comité et a dévoilé le programme des activités de l’année.

Les deux activités importantes de l’année seront :

– La balade Gourmande qui se déroulera le dimanche 08 octobre 2023 à Ligneuville.

– La vente des œufs de Pâques qui aura lieu début d’année 2024.

Tout au long de cette année, d’autres activités seront envisagées, également en collaboration avec d’autres services club.

Rappelons les valeurs défendues par le Club Les Fagnes :

– L’amitié : consolider les liens entre les membres du club notamment au travers d’activités extérieures.

– La convivialité avec la participation active aux réunions.