Souffler sur les braises, c’est raviver la flamme ce qui a été vécu lors de cette soirée conviviale. Pendant cette rencontre amicale, 3 membres démissionnaires Maria Gentges, Bernadette Dehalleux et Jean-Marie Schneiders ont été mis à l’honneur par le Président. « Maria qui vient de me léguer un trésor en même temps qu’un titre est une personnalité connue de tous. Gentille, très attentive aux autres, elle a connu de beaux succès notamment en politique. Todi so’l voye, elle déteste la solitude et est artiste dans l’âme. Des chapeaux à son dernier livre, elle sait toucher un peu à tout et même à la cuisine puisque, pour l’association, elle a dû rattraper la sauce à plusieurs reprises comme me l’a soufflé Robert Denis, notre ancien bourgmestre.

Bernadette est la complice de toujours de Maria. Elles en ont partagé des expositions et des voyages culturels. Institutrice de formation, après son retour du Congo, elle s’est consacrée à sa famille et certains de ses hobbies, la peinture sur soie et la peinture sur porcelaine qu’elle a enseignée à de nombreux artistes. Très dynamique, tous ses commentaires étaient pertinents et écoutés avec attention. Je dois vous faire une bise virtuelle de Vincent Solheid que j’ai eu en ligne ce matin et qui sera notre conférencier vedette du 40ème anniversaire que nous fêterons dignement l’an prochain, c’était mon petit scoop du jour !

Last but not least, Jean-Marie est aussi instituteur de formation mais sa vocation et son amour, il les a découverts chez Hupperetz où il était fondé de pouvoir. Artisans, Croix Rouge, toujours prêt à aider, il s’est investi dans des associations où sa rigueur était appréciée. S’il n’est pas un artiste au sens premier du terme, son jardin est un modèle du genre et quand il veut se reposer de sa vie trépidante, il s’en va à Serfauss dans le Tyrol autrichien. »