Anderlecht sur le point de frapper un grand coup sur le mercato ? Santiago Hezze se rapproche de chez les Mauves !

Anderlecht : Kasper Dolberg, un attaquant à la relance Nice et Anderlecht ayant trouvé un accord autour de six millions d’euros, l’attaquant danois de 25 ans poursuivra sa carrière à Saint-Guidon. Ou plutôt la relancera.

Tout vient à point à qui sait attendre. Inquiets depuis quelques semaines, les supporters anderlechtois vont (enfin) pouvoir savourer le premier transfert estival de leur club préféré. Selon plusieurs sources, Anderlecht et Nice ont bel et bien trouvé un accord pour le transfert de Kasper Dolberg. Pour un montant de six millions et au terme de la troisième offre bruxelloise.

S’il y a encore quelques détails à régler avec le joueur, son arrivée en Belgique ne fait presque plus aucun doute. Un fameux coup réalisé par les Mauves qui n’ont pas les meilleures cartes en main mais ont réussi à convaincre l’attaquant de 25 ans acheté par Nice en août 2019. Nul doute évidemment que la tribu danoise de plus en plus importante au RSCA – Fredberg, Hemmersam, Riemer et Dreyer – a joué un rôle dans les discussions. « L’environnement d’Anderlecht avec plusieurs compatriotes dont le coach et un coéquipier, c’est parfait pour Dolberg », estime Jonas Dalgard du journal BT Sport. « C’est un pas en arrière dans sa carrière mais, compte tenu des circonstances, c’est une bonne décision à ce moment-ci de sa carrière. »

Première recrue d’Ineos à Nice

Elle n’aurait pas dû s’inscrire dans la capitale belge en cet été 2023. A 25 ans, Kasper Dolberg devrait poursuivre son ascension vers les sommets du footballeur européen. Mais les dernières années n’ont pas été fructueuses pour l’international danois à 40 reprises (11 buts). Formé à Silkeborg – adversaire d’Anderlecht lors de la dernière Conference League –, il ne joue que trois matches avec l’équipe « A » avant de signer – à 16 ans – en faveur de l’Ajax et poursuivre la grande histoire d’amour entre le Danemark et le club le plus titré des Pays-Bas.

S’il s’intègre discrètement chez jeunes lors de son premier exercice, sa carrière décolle lors de la suivante. Grâce à l’arrivée de Peter Bosz. Le technicien le replace comme attaquant de pointe – il évoluait comme ailier – et Dolberg brille. 23 buts et 8 assists en 48 matches d’une saison où le club néerlandais termine deuxième du championnat et atteint la finale de l’Europa League face à Manchester United. Son meilleur exercice « ajacide », le Danois devant partager la scène avec Klaas-Jan Huntelaar lors des deux autres. Pas de quoi refroidir l’OGC Nice qui en fait sa première recrue « Ineos » contre un chèque de 20,5 millions d’euros.

Pas du genre à montrer ses émotions

Là aussi, la première saison sera sa meilleure avec 12 buts en 29 matches toutes compétitions confondues et un titre de meilleur joueur décerné par les fans azuréens. Avant qu’on ne parle davantage de lui parce qu’un jeune coéquipier lui a dérobé dans le vestiaire une « Rolex » à 70.000 euros que pour ses performances sur les pelouses de Ligue 1. A tel point que lors du défunt exercice, l’attaquant danois a été prêté à deux reprises : à Séville puis à Hoffenheim. Deux échecs qui ne l’ont pas empêché de participer aux trois matches de la Coupe du monde au Qatar avec le Danemark. Deux aventures espagnole et allemande où on lui a constamment fait le même reproche : rester de marbre peu importe les événements. Loin d’être une nouveauté pour un garçon qui ne montre jamais ses émotions en public. « Il a toujours été comme ça », souligne Dalgard. « ll a toujours été refermé sur lui-même. Dès lors, il a souvent été incompris par ses coaches parce qu’il ne montrait pas ses émotions. Comme si rien ne l’importait vraiment. » Un calme pouvant s’avérer précieux en zone de finition. Mais aussi une donnée à gérer pour Jesper Fredberg et Brian Riemer qui ont l’avantage de très bien connaître Dolberg et son état d’esprit, eux qui l’ont vu grandir au Danemark.

