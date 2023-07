La défense d’Ibrahim Farisi demande l’acquittement pur et simple : « Il n’est pas présumé innocent, il se sent coupable en sursis dans le regard des autres »

Était-il au courant qu’il évacuait des affaires appartenant aux responsables des attaques du 22 mars ? Voilà toute la question. Ses avocats, Me Sophie Berger et Me Xavier Carrette répondent haut et fort « non ».

« Ça fait sept ans qu’il porte une étiquette ‘terro’ avec toutes les conséquences sociales et professionnelles qu’elle implique », rappelle Me Berger.

« Je ne fais pas de camping »

« Pourquoi ne sait-il pas où les affaires ont été laissées ? Eh bien parce qu’il s’en fiche ! Ce qui l’importe ce sont ses affaires : sa PlayStation, sa télé… le reste, il s’en fiche. Lors de la reconstitution, quand la juge d’instruction lui demande « Où est le sac ? » (celui d’Osama Krayem, NDLR), il fait sourire en répondant : « Mais je ne sais pas moi, je suis chauffeur de taxi, je ne fais pas de camping », détaille-t-elle.

« Le pseudonyme ‘Fumier’, (attribué à la fois à Smaïl et Ibrahim, NDLR), ce n’est pas un kunya, soyons bien d’accord. C’est juste un surnom donné à un gamin par d’autres gamins. Cela serait sans importance s’il n’y avait pas le ‘Fumier’ dans un fichier audio. Qui il est ? Je ne sais pas mais cela est acquis que ce n’est pas Ibrahim Farisi. Il ne connaît aucun des membres de la cellule, mort comme vivant et qui plus est, personne ne le connaît non plus », martèle Me Berger.

L’avocate le dit simplement, Ibrahim Farisi est venu aider au déménagement sur demande de son frère, le locataire officiel de l’appartement de l’avenue des Casernes, d’où sont partis Osama Krayem et Khalid El Bakraoui, le 22 mars 2016.

Me Xavier Carrette prend la suite de sa consœur. « Ibrahim Farisi ne se sent pas présumé innocent mais coupable en sursis, dans le regard des autres, jusqu’à ce que vous rendiez votre décision. Alors non, il ne savait pas que des terroristes vivaient dans cet appartement », dit-il d’emblée.

« Dans l’acte d’accusation, on ne parle d’Ibrahim Farisi qu’aux pages 419 à 432. Treize pages sur lesquelles on a tout emballé. Les expertises, les témoins de moralité, ce qu’on lui reproche, etc. », rappelle l’avocat. Le parquet fédéral a requis l’acquittement de son client au bénéfice du doute.

« Je ne savais rien »

«Dès le 10 avril, lendemain de son arrestation, il le dit au juge d’instruction : ‘Je ne savais rien’. « Je vous confirme que mon frère n’a seulement compris concernant l’appartement lorsque je lui ai dit le 9 avril 2016, lors de notre arrestation », reconnaît son frère Smaïl dans ses auditions.

« Le déménagement se passe à l’aise, on ne prend pas tout car tout ne nous intéresse pas. Si c’est urgent, si on veut faire disparaître des objets, parce qu’on sait à qui ils ont appartenu, on se dépêche. Ce n’est pas le cas, les taximen n’arrivent qu’à 18h, il est là depuis 14h. Il passe par une société de taxis où il laisse son identité complète. S’il savait, il y aurait eu moyen de tout faire en catimini. »

« Ibrahim n’était pas un pochetron mais il l’est devenu et on sait pourquoi. Le traumatisme de sa détention, il ne l’a pas supporté. On vous a dit hier que ce déménagement a été organisé par peur. Ibrahim, lui n’a pas peur, puisqu’il ne sait pas ! », tambourine le pénaliste, rappelant les sept mois de détention préventive de son client.

Lettre d’un avocat à son client

Une cour d’assises est là pour juger des hommes et des faits mais elle est aussi le lieu propice à l’émotion et à l’humain, à la vérité dans son ensemble. Un avocat ne peut se faire le témoin de son client mais chose assez rare, qui ne pouvait avoir lieu qu’en cet endroit, Me Xavier Carrette adresse une lettre à Ibrahim Farisi, dont Me Berger fera lecture, son confrère étant rattrapé par l’émotion.

« Ibrahim, nous voilà presque au bout du chemin, la route a été longue mais la vérité va bientôt éclater », est-il cité. Dans cette lettre, le pénaliste raconte sa première rencontre, il y a huit ans, avec ce taximan qui deviendra « son ange gardien » des nuits où il n’est pas raisonnable de reprendre sa voiture.

De « taxi Brahim » à son arrestation dans le cadre des attentats de Bruxelles, le 9 avril 2016, les rôles s’inversent et l’avocat devient « l’ange gardien de son ange gardien. »

Huit ans d’enquête, de procédures, de procès, Me Carrette raconte la déperdition de son client dans l’alcool et l’isolement social. Il espère qu’à l’issue de ce procès qu’il puisse se reconstruire et redevenir l’homme jovial qu’il était.