Important chantier de Sibelga à Auderghem : grosses perturbations pendant 6 mois chaussée de Wavre

Il va falloir faire preuve de patience à Auderghem du côté de la chaussée de Wavre. Ce 10 juillet 2023, Sibelga démarrera d’importants travaux de remplacement des câbles et d’installations basse tension et/ou haute tension dans la chaussée de Wavre entre l’avenue des Volontaires et le boulevard du Souverain

Les travaux débuteront par le tronçon situé entre l’avenue des Volontaires et le square Jean-Baptiste Degreef. Cette phase commencera le 10 juillet et se terminera à la mi-octobre. Les deuxième et troisième phases du chantier débuteront mi-octobre et concerneront le tronçon situé entre le square Jean-Baptiste Degreef et le boulevard du Souverain. La fin du chantier est prévue pour le 12 avril. Le planning est susceptible d’évoluer en fonction des conditions climatiques et de l’état du sous-sol.