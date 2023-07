Une jeune fille de 19 ans victime d’un attentat à la pudeur dans un train entre Genk et Bruxelles : la police lance un avis de recherche

La victime est montée dans le train en gare de Louvain pour se rendre à Bruxelles. Un homme s’assoie en face d’elle. Il lui pose quelques questions en français sur l’heure d’arrivée du train à Bruxelles-Nord et sur les correspondances ultérieures. Puis il bouge et se place à côté d’elle. Alors qu’elle répondait à ses questions, il la harcèle en plaçant son bras droit sur ses épaules. Elle le repousse systématiquement, mais il est devient encore plus insistant. L’homme essaie d’appuyer sa tête contre sa joue, mais elle le repousse.

À un moment donné, elle remarque qu’un liquide chaud est suspendu à son bras gauche. Elle crie à l’aide dans une panique. Le suspect descend alors à la gare de Bruxelles-Nord et prend la fuite via le quai 9. Peu de temps avant, la même personne aurait harcelé d’autres filles.

Sa description

Le suspect est un homme âgé de 25 à 30 ans. Il mesure 1,80 mètre et est de corpulence normale. Il a la peau noire et les cheveux noirs courts. Il est probablement francophone. Il est possible qu’il boitait légèrement au moment de l’incident. Il portait un T-shirt rouge, une veste en jean de couleur claire, un pantalon de survêtement noir avec le logo «AC Milan» et des baskets sombres. Il portait également un bandana rouge qu’il utilisait comme masque buccal.