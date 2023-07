Annonce | La rédaction sportive de La Meuse Huy-Waremme étoffe son équipe de collaborateurs et photographes

Cette saison s’annonce passionnante, palpitante, riche en émotions. Désireuse d’être plus que jamais aux côtés de ses sportives et sportifs, la rédaction sportive de La Meuse Huy-Waremme étoffe son équipe de collaborateurs et photographes. Et parce qu’il n’y a pas que le football dans la vie, tous les profils sont évidemment les bienvenus.

- Être intéressé par l’actualité du sport huy-waremmien et en connaître les acteurs.