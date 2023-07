Stavelot s’engage à signer la charte «My Friendly Place»!

En effet, le projet a pu se clôturer par la rencontre avec Monsieur Fabien Legros, échevin de la jeunesse de Stavelot, qui a reçu le magazine « Truc #4 » conçu par les jeunes et qui a également accepté de signer la charte « My Friendly Place ».

Qu’est-ce que la charte « My Friendly Place » ?

« La campagne « My Friendly Place » est une initiative de l’ASBL Ensemble Autrement – Maison Arc-en-Ciel de Verviers, soutenue par la ville de Verviers et la région wallonne, qui a pour objectif de créer un répertoire de lieux bienveillants et non-jugeants pour le public LGBTQIA+ en région verviétoise et plus largement en Province de Liège. »