Rendez-vous ce week-end dans la nouvelle salle de Limerlé

C’est précisément à l’évocation de cet anniversaire que le comité de l’ASBL, propriétaire de la salle, a eu une idée audacieuse : serait-il possible de rééditer l’exploit de nos aînés et de construire une nouvelle salle à la place de l’ancienne devenue vétuste, gouffre énergétique, non réglementaire, bref à bout de souffle.

Nous sommes en 2019 et à la grande surprise des comitards cette idée souleva un grand enthousiasme dans le village, une vingtaine de bénévoles proposèrent leur aide concrète, un beau subside fut alloué par la commune de Gouvy, des sponsors furent sollicités avec succès, le projet était en marche, rien ne pouvait plus l’arrêter. Même pas la crise du covid, même pas le coût des matériaux multipliés par 2 ou 3. Aujourd’hui grâce principalement à la mobilisation citoyenne, on est en avance sur le planning, on vient de couler la chappe et la fête du village pourra se dérouler pour partie dans la nouvelle salle.

Au programme pour cette fête à laquelle les habitants vous invitent chaleureusement :

-vendredi 07 juillet : Tournoi de Pastis-Pétanque à 19H

-samedi 08 : Jogging des Gaudins (surnom des habitants de Limerlé)

18H Marcheurs

19H Enfants

19H45 Course 6 et 11 km

-dimanche 09 :

11H30 Barbecue (réservations pour le 05/07 au 080/517726 ou 0494/154824)

14H Tournoi de Volley-pâture