Goûter des aînés de la commune de Vielsalm

Marie-Françoise Collas, Présidente du CPAS, prononça le mot d’accueil, elle remercia chaleureusement Dominique Gennen, l’assistante sociale en charge des personnes âgées et également l’ensemble des bénévoles qui accompagnent les aînés et leurs permettent de passer quelques heures de bon temps.

Cette courte intervention passée, les festivités pouvaient démarrer et c’est JIHAIME qui assura l’animation avec ses chansons intemporelles. Un goûter implique café et gâteau et pour les amateurs on proposa même des boissons servies dans des petits verres !